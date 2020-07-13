ممثل متظاهري رفحاء: الكاظمي استهدفنا وحدنا بحملة اعلامية وهناك 7 فئات اخرى تستلم امتيازات سُكت عنها

2020/07/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب منسق تظاهرات محتجزي رفحاء، علي الحجامي، الإثنين، 13 تموز، 2020، رئيس الوزراء مصطفى الكا...





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