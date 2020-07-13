دعوات برلمانية لتغيير المدراء العامين بوزارة الكهرباء: الدولة العميقة تحمي فسادهم!

2020/07/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداددعا عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي محمود الزجراوي، الاثنين 13-7-2020، الى اجراء عملية تغيير شاملة في مناصب المدراء العامين في وزارة الكهرباء، فيما اكد ان الدولة العميقة تحمي فساد بعض هؤلاء المدراء.وقال الزجراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المدراء العامين يعرفون ويعلمون كل شيء في وزارة الكهرباء، وغالبية شبهات الفساد في الوزارات، يكون خلفها بعض المدراء العامين، وحتى الوزير عندما يأتي يعتمد على المدراء بسبب قدمهم في الخدمة ولمعرفتهم كل كبيرة وصغيرة بتفاصيل عمل الوزارة".وبين ان "احتفاظ بعض المدراء العاميين بمناصبهم لسنوات طويلة، هو احد اكبر اسباب الفساد، والمحاصصة وتقسيم المغانم، ومن يقف حائلاً دون تغيير هؤلاء المدراء، فالدولة العميقة تحمي ذلك الفساد، وهناك جهات سياسية ترفض تغيير بعض المدراء، وتحمي هؤلاء الفاسدين من المحاسبة".وشدد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، على "ضرورة اجراء عملية تغيير شاملة في مناصب المدراء العامين في وزارة الكهرباء، وعدم الاكتفاء بذلك بل ومحاسبة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد، مهما كانت الجهة السياسية، التي تقف خلفه، خصوصاً ان هذه الملفات، اهدرت المال العام بشكل كبير جداً".

وطالبت لجنة التحقيق النيابية برئاس النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الحكومة باعداد خطة خمسية واضحة ملزمة التنفيذ لعمل وزار الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي ترأس ، اليوم الاثنين 13- تموز 2020 ، الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات , بعضوية رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة".

واضاف الكعبي بحسب البيان أنه "المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية ، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة , والتي من شانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة وكذلك ستعمل اللجنة على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة ".

وبين الكعبي أننا "سنعمل في بداية عمل لجنتنا على ملف الكهرباء باعتباره من اكثر الملفات اهمية والتي اثرت بشكل كبير على حياة المواطن العراقي وتعاني منه كافة مفاصل الدولة الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية وغيرها" , مؤكدا ان "وجود الرقابة المالية والنزاهة وامكانية التنسيق مستقبلا مع الادعاء العام , سيسقط شبهات تشكيل اللجان بهدف التسقيط السياسي وستعمل كافة الجهات بشكل مهني وحيادي وقانوني ".

وتابع أن "الاجتماع "جرى خلاله الاتفاق على اجراء زيارة لاعضاء اللجنة الى مقر وزارة الكهرباء والاجتماع مع المسؤولين فيها , على ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بكافة تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية , وايضا تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ , والطلب من الوزارة ايضا ببيان كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة والايرادات المتحققة للموازنة العامة وايضا كشوفات كاملة بالتخصيصات الاجمالية لقطاع الكهرباء ، فضلا عن مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة الى قطاع الكهرباء من تنمية الاقاليم ".

وابدى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين (13 حزيران 2020)، استعداده لمساعدة اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في فساد وزارة الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي يبارك تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

طالب منسق تظاهرات محتجزي رفحاء، علي الحجامي، الإثنين، 13 تموز، 2020، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتقليل راتبه ومن حوله قبل قطع مستحقات محتجي رفحاء، فضلا عن تطبيق العدالة بالمسطرة، بحسب تعبيره.

وقال الحجامي في حديث

بغداد اليوم - بغداد

رد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الاثنين (13 تموز 2020)، على تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء.

وثال الخطيب في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "الوزارة السابقة

بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اسوان الكلداني، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحذر ومراقبة خدمة شركات الهاتف في خدمة تحويل الاموال، فيما طالب بتطبيق سياسة الفوائد المالية على الشركات اسوة بالموظفين الذين يتقدمون لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعوات برلمانية لتغيير المدراء العامين بوزارة الكهرباء: الدولة العميقة تحمي فسادهم!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دعوات برلمانية لتغيير المدراء العامين بوزارة الكهرباء: الدولة العميقة تحمي فسادهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).