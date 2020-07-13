ميركل: على الاتحاد الأوروبي ألا يوقف الحوار مع الصين بسبب هونغ كونغ

2020/07/13 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي إلى عدم وقف الحوار مع الصين بسبب تطبيقها القانون الأمني على هونغ كونغ، الأمر الذي نددت به بعض الدول الغربية.وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، إنه “من المهم بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحاول صياغة […]

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