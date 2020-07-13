كمامة ترامب

2020/07/13 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أيمن حسين… ربما يكون ترامب قد استشعر الخطر بعد تخطي بلاده حاجز الثلاثة ملايين إصابة، والتزايد المطرد في 44 ولاية؛ لكن يبدو أنه يتوجس خيفة من غضب الجيش الأميركي، فبخلاف العراقيل الأمنية التي يواجهها القادة والجنود لممارسة مهامهم، أصبحوا في مواجهة أخرى مع الوباء..ظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، […]

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