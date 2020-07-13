استدعاء محترف عراقي في أمريكا لمنتخب شباب العراق

2020/07/13 | 22:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مدرب منتخب الشباب لكرة القدم قحطان جثير استدعاء المحترف العراقي أمير الدراجي في صفوف نادي شيكاغو فاير الامريكي لصفوف المنتخب.

ويأتي استدعاء الدراجي ضمن تحرك المدير الفني لمنتخب شباب العراق لتعزيز صفوف المنتخب بخمسة لاعبين محترفين استعداداً لمعسكر الدوحة وهم امير الدراجي وعلي الحمادي وعلي الموسوي والحارس محمد حسن.

وسبق أن مثل الدراجي المنتخب الامريكي للناشئين تحت 17 عاماً، ولعب مع عديد الاندية والأكاديميات أبرزها أكاديمية برشلونه في ولاية سان دياغو والفئات العمرية لنادي شيكاغو فاير.

وتلقى العديد من العروض ومنها في دوري السويدي والألماني الدرجة الاولى وفي دول الخليج من الإمارات وقطر.

وقال الدراجي، "سعيد جداً بدعوتي للمنتخب.



إن شاء الله سأكون عند حسن ظن جماهير بلدي"، مضيفاً "أتمنى عودة الأمن والاستقرار الى بلدي العزيز، ولدي ثقة وأمل في كرة القدم العراقية".

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