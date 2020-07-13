وزير الكهرباء السابق يرد على الكاظمي

2020/07/13 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد رد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الاثنين (13 تموز 2020)، على تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء.وثال الخطيب في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "الوزارة السابقة هي نفسها الحالية ولم يخرج منها سوى الوزير، ووزيركم الحالي مدير عام الدائرة الفنية المعنية ببرنامج الصيانة".وأضاف، "أسسنا فريق متابعة وزاري مهني فقمتم بتفكيكه في يوم تسليم الوزارة، وعملت الحكومة السابقة لعام واحد فقط، وليس 4 سنوات، تبعتها 6 أشهر تسيير أعمال منقوصة الصلاحيات".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال في وقت سابق، إن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

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