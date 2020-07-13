استدعاء 4 لاعبين محترفين لصفوف منتخب الشباب

2020/07/13 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قرر مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، استدعاء أربعة لاعبين محترفين لصفوف فريقه.وقال مصدر لوكالة أين، إن مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، ابلغ إدارة الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، بأنه يرغب باستدعاء أربعة لاعبين مغتربين لصفوف فريقه.وأضاف ان جثير استدعى علي الحمادي لاعب سوانزي سيتي ومحمد حسن لاعب كوبنهاغن وعلي الموسوي لاعب كوبنهاغن ايضاً وايسن اسحاق من استراليا.تجدر الإشارة الى ان مكنتخب الشباب ينتظره استحقاق كأس اسيا في الـ14 من شهر تشرين الأول المقبل.

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