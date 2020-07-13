2020/07/13 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق : البرلمان يخاطب القضاء رسميا لتحريك دعوى قضائية ضد ثلاثة نواب سابقين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق : البرلمان يخاطب القضاء رسميا لتحريك دعوى قضائية ضد ثلاثة نواب سابقين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق : البرلمان يخاطب القضاء رسميا لتحريك دعوى قضائية ضد ثلاثة نواب سابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).