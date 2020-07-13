2020/07/13 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران المدني تمدد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من تموز الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني تمدد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من تموز الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني تمدد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من تموز الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).