مصرف الثقة.. خطط تمكين الموارد  البشرية ضرورة

2020/07/13 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد نائب المدير المفوض لمصرف الثقة الدولي الإسلامي وهبي الخفاف استمرار تطور المواد البشرية العاملة في المصرف وفق خطط أعدت لهذا الشأن تتناغم وتعليمات البنك المركزي العراقي.وأشار الخفاف الى ان تدريب المواد البشرية وتمكينها من الأنظمة المتطورة التي تشهدها ساحة المال العالمي يعد ضرورة حتمية، لافتا الى اهمية ان يكون لدينا قطاع مصرفي متطور […]

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