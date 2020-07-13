2020/07/13 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن نتائج عمليات المرحلة الرابعة من حملة أبطال العراق، مشيرة الى مقتل عدد من مسلحي داعش والعثور على عشرات الاوكار والصواريخ.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة، واصلت القطعات المنفذة لعملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة واجباتها".

وأضافت "كانت نتائج هذه المرحلة والتي نفذت الفترة من ١١ تموز الى ١٣ تموز ٢٠٢٠ هي، العثور على ٥٩ وكراً والقبض على ٧ مشتبه بهم والعثور على ٢٦ صاروخا و٧ بنادق و٩٧ قنبرة هاون واعتدة مختلفة تضم ٩٢٠ اطلاقة".

وتابعت "كما تمكنت قواتنا الأمنية خلال هذه المرحلة من قتل ثلاثة إرهابيين وجرح إثنين آخرين والعثور على صاروخ RBG7 و ٥ عبوات بلاستيكية تحتوي مادة C4 وهاونين و٨ دراجات نارية ومنصة صواريخ، فضلا عن تدمير ٧٤ عبوة ناسفة والعثور على سبعة احزمة ناسفة و٦ رمانات، فيما بلغت عدد القرى التي تم تفتيشها ١٨٦ قرية".

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