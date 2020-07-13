2020/07/13 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكاية ما وراء الحدث..14 تموز 1958 حيدر زكي عبدالكريم لقد كُتبّ الكثير عن ثورة 14 تموز يوليو 1958 من دراسات اكاديمية وسياسية على مختلف التوجهات – قومية وبعثية وشيوعية وليبرالية ديمقراطية وسواء اتفقوا ام اختلفوا فالجميع قام بتوثيق ما حدث من وجهة النظر الأيدولوجية او الثورية او المحايدة وحتى المضادة والمختلفة مع هذا الفاصل […]

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