2020/07/13 | 22:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حكاية ما وراء الحدث..
14 تموز 1958 حيدر زكي عبدالكريم لقد كُتبّ الكثير عن ثورة 14 تموز يوليو 1958 من دراسات اكاديمية وسياسية على مختلف التوجهات – قومية وبعثية وشيوعية وليبرالية ديمقراطية وسواء اتفقوا ام اختلفوا فالجميع قام بتوثيق ما حدث من وجهة النظر الأيدولوجية او الثورية او المحايدة وحتى المضادة والمختلفة مع هذا الفاصل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكاية ما وراء الحدث.. 14 تموز 1958 ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
14 تموز 1958 حيدر زكي عبدالكريم لقد كُتبّ الكثير عن ثورة 14 تموز يوليو 1958 من دراسات اكاديمية وسياسية على مختلف التوجهات – قومية وبعثية وشيوعية وليبرالية ديمقراطية وسواء اتفقوا ام اختلفوا فالجميع قام بتوثيق ما حدث من وجهة النظر الأيدولوجية او الثورية او المحايدة وحتى المضادة والمختلفة مع هذا الفاصل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكاية ما وراء الحدث.. 14 تموز 1958 ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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