2020/07/13 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى ثورة تموز التي (غبّرت) غيّرت وجه العراق إلى الأبد رياض رمزي الأنهار تصب مياهها العذبة في البحر، من أين إذن جاءته الملوحة؟”.بابلو نيرودا التساؤلات.تشير الأخبار أن درجة الحرارة في أغلب محافظات البلاد وصلت نصف درجة الغليان.شمسٌ لاهبة على نحو يليق بسمعة شهر تموز.ضيّقت على خناق الأحياء وأشعرتهم بدرجة ضعفهم.لديهم […]

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