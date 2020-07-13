2020/07/13 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدوية القنوات الفضائية – حسين علي غالب مسميات مختلفة تحت عنوان “دواء ” ، مجهولة مكوناتها إذا كانت أعشابا طبيعية أو مواد كيميائية ، تاريخ إنتاجها وإنتهائها غير مذكورين على العلبة ، أما مكان تصنيعها فهو غير معلوم أن كان مصنعا أو بيتا أو حتى كراجا للسيارات أو مخزنا أو إسطبلا للحيوانات ، بلد المنشأ […]

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