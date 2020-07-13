2020/07/13 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ان عدد من الدول التي تمنح جنسيتها أو جواز سفرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو استثمارات أجنبية من الراغبين بالحصول على جنسيتها، اضطرت لتقديم خصومات مالية وتخفيضات بحثاً عن السيولة، وذلك بعد أن تسببت جائحة “كورونا” بأزمة مالية لدى العديد من دول العالم ومن بينها هذه الدول.ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيضات،،تعرف على الدول التي تبيع جنسيتها “بخصم كبير” جراء أزمة كورونا!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيضات،،تعرف على الدول التي تبيع جنسيتها “بخصم كبير” جراء أزمة كورونا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).