الكشف عن حقيقة إصابة “أبو عزرائيل” بكورونا ووضعه الصحي

2020/07/13 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ”أيوب فالح حسن الربيعي” أحد عناصر كتائب الامام علي الموالية لإيران، المصاب بفيروس كورونا المستجد.صورة لابو عزرائيل نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن حالته الصحية المتدهورة بسبب إصابته بفيروس كورونا .pic.twitter.com/CUHjF6eJTG — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) July 11, […]

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