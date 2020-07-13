2020/07/13 | 22:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الهادي مهودر … مع حلول شهر تموز من كل عام يتجدد الجدل حول أزمة الكهرباء بين (الوطنية والمولدات الأهلية) وفي السياسة بين أنصار الملكية والجمهورية القاسمية، ويبدو انه جدل لاينقطع فنقص الطاقة الكهربائية اصبح قضية مركزية ودائمة للأمة العراقية وجدل الملكيين والجمهوريين كذلك حيث كل طرف يأخذه الحنين الى تلك الأيام التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتاح السعادة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتاح السعادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).