مُكافحة الإرهاب: تنسيق عالي المُستوى بين الجهاز وإقليم كُردستان

2020/07/13 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عملية أبطال العراق في مرحلتها الرابعة تعاون وتنسيق أمني إستخباري عالي بين قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وقوات مُكافحة الإرهاب السُليمانية

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