2020/07/13 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يعلن دفن 63 متوفياً بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان
تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يعلن دفن 63 متوفياً بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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