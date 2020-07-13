الحشد الشعبي يعلن دفن 63 متوفياً بكورونا


الحشد الشعبي يعلن دفن 63 متوفياً بكورونا
2020/07/13 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بيان

تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا م...

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