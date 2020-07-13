2020/07/13 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن دفن 63 متوفياً بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن دفن 63 متوفياً بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).