2020/07/13 | 23:28 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء تونس يقول إنه سيجري تعديلا وزاريا وسط خلاف قوي مع النهضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء تونس يقول إنه سيجري تعديلا وزاريا وسط خلاف قوي مع النهضة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء تونس يقول إنه سيجري تعديلا وزاريا وسط خلاف قوي مع النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).