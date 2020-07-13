إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ13 مليونا

2020/07/13 | 23:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 13 مليوناً، لتبلغ بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، حسب ما أظهر إحصاء لرويترز، عصر الاثنين.وتم تسجيل الحالة الأولى في الصين في أوائل جانفي ووصل عدد حالات الإصابة إلى مليون حالة بعد ثلاث أشهر.وفي غضون خمسة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليوناً من 12 مليون حالة حتى الثامن من جويلية.وتقول منظمة الصحة العالمية، إن هذا العدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة المسجل سنوياً.وهناك أكثر من 568860 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالمياً بالإنفلونزا الحادة.وتم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في العاشر من جانفي قبل أن تتصاعد حالات الإصابة والوفاة في أوروبا وتنتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة.ويخفف كثير من الدول المتضررة إلى حد بعيد إجراءات العزل العام التي طبقتها لإبطاء انتشار كوفيد-19.وتطبق أماكن أخرى مثل مدينة ملبورن في أستراليا جولة ثانية من العزل العام.ويظهر إحصاء رويترز المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها.وسجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات.وسجلت الولايات المتحدة رقماً عالمياً بلغ 69070 إصابة في العاشر من جويلية.وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض من بينهم الرئيس جايير بولسونارو وسجلت أكثر من 72000 حالة وفاة.ومنذ الأول من جويلية تسجل الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23000 إصابة جديدة في المتوسط يومياً.وفي الدول التي لديها طاقة محدودة في مجال الفحوص يشير عدد الحالات إلى جزء فقط من الإصابات.ويقول خبراء، إن البيانات الرسمية في هذه الدول لا تمثل سوى جانب من عدد الإصابات والوفيات.

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