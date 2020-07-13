2020/07/13 | 23:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة ذوي الإعاقة تعلن صرف راتب المعين المتفرِّغ لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة ذوي الإعاقة تعلن صرف راتب المعين المتفرِّغ لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).