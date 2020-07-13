الحشد يعلن الموقف اليومي لدفن ضحايا كورونا

2020/07/13 | 23:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت طبابة الحشد الشعبي، الاثنين، الموقف اليومي لنقل المتوفين بفيروس كورونا، مبينة انها نقلت 63 جثة من مختلف المحافظات.وذكرت هيئة الحشد في بيان، ان "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الإثنين (13/ 7 / 2020) 63 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وكالتالي: اولا : محافظة بغداد المستشفيات: 14 مستشفى توزعت كالاتي: مستشفى الامام على(ع) 3 ، مستشفى الشهيد الصدر 2 ، مستشفى شيخ زايد 1 ، مستشفى الزعفرانية 1، مستشفى اليرموك 3 ، مستشفى ابن الخطيب 1، مستشفى بغداد م الطب 2 ، مستشفى الفرات 1 ، الطب العدلي 2 ، مستشفى الكندي 5 ، مستشفى ضاري الفياض 1 ، مركز الشفاء 4 ، مستشفى الجملة العصبية 1 ، مستشفى ابن الزهر 1.واضافت الهيئة ان "عدد المتوفين في العاصمة بغداد بلغ: 28".وتابعت الهيئة ان "باقي المتوفين من باقي المحافظات كالتالي: البصرة 6 ذي قار 11 الديوانية 4 المثنى 2 ديالى 2 كركوك 1 بابل 4 ميسان 5

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