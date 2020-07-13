2020/07/13 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجّل تعافي 2274 خلال 24 ساعة حالات الشفاء من كورونا في العراق تفوق معدلات الإصابة للمرة الأولى بغداد – قصي منذر اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 2274 حالة شفاء في العراق خلال 24 ساعة مقابل 2229 اصابة جديدة وهي للمرة الاولى منذ تفشي الوباء التي تسجل بها حالات الشفاء اكثر من الاصابات.وقالت […]

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