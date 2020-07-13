ميسان تتسلم ٣ محطات كهربائية لمواجهة الأزمة


ميسان تتسلم ٣ محطات كهربائية لمواجهة الأزمة
2020/07/13 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان علي دواي، عن انفراج أزمة الكهرباء بنصب ٣ محطات  كهربائية اثنين منها ثابتتين وواحدة متنقلة.

وقال دواي سيتم نصب محطة كهرباء  متنقلة سعة ٤٥ ميغا واط في منطقة محطات التوسع ( الشبكات قرب الحولي ) بعد وصولها يوم غد الثلاثاء وأشار الى أن  الغرض هو  تغذية محطة  التجارية الواقعة في […]

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