2020/07/13 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان علي دواي، عن انفراج أزمة الكهرباء بنصب ٣ محطات كهربائية اثنين منها ثابتتين وواحدة متنقلة.وقال دواي سيتم نصب محطة كهرباء متنقلة سعة ٤٥ ميغا واط في منطقة محطات التوسع ( الشبكات قرب الحولي ) بعد وصولها يوم غد الثلاثاء وأشار الى أن الغرض هو تغذية محطة التجارية الواقعة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تتسلم ٣ محطات كهربائية لمواجهة الأزمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تتسلم ٣ محطات كهربائية لمواجهة الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).