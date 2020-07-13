نائب محافظ ذي قار يوضح بشأن مذكرة القبض الصادرة بحقه

2020/07/13 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

اصدر نائب محافظ ذي قار ابا ذر العمر، الاثنين، توضيحا بشأن مذكرة القبض الصادرة بحقه.

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