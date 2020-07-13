الكاظمي يُرقي ضباط الداخلية ومكافحة الإرهاب والمنافذ الحدودية

2020/07/13 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاضمي، الاثنين، أوامر ترقية ضباط وزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب والمنافذ الحدودية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي اصدر أمرًا ديوانيا بترقية ضباط وزاره الداخلية مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".

كما اصدر الكاظمي اصدر أمرًا ديوانيا بترقية ضباط هيئة المنافذ الحدودية مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020، اضافة الى امر ديواني اخر بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".

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