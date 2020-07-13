2020/07/13 | 23:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرر مدرب منتخب الشباب لكرة القدم قحطان جثير استدعاء المحترف العراقي امير الدراجي في صفوف نادي شيكاغو فاير الامريكي لصفوف المنتخب .ومن المقرر ان يعزز منتخب شباب العراق صفوفه بخمسة لاعبين محترفين استعدادا لمعسكر الدوحة وهم امير الدراج، وعلي الحمادي، وعلي الموسوي، والحارس محمد حسن، ولايسن اسحاق.وسبق للدراجي ان مثل منتخب الولايات المتحدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدعاء المغترب امير الدراجي الى منتخب شباب العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدعاء المغترب امير الدراجي الى منتخب شباب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).