الوقوف على - أطلال - الشاعر إبراهيم ناجي - جواد كاظم غلوم

2020/07/14 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم " حينما يتعانق الشعر مع الفن فيولد الجمال بأبهى طلعتهِ "كلما تضيق نفسي وأحتاج أدبا وفنا يؤنسني ويخفف من همومي ألجأ إلى قصيدة " الأطلال " المغناة من حنجرة كوكب الشرق أم كلثوم فأصغي اليها مليّا وأبحر في خضم جماليتها اللحنية وكلماتها الشجية ، هذه القصيدة من كلمات الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي ، وفي يقيني انها أجمل ما فاحت قريحته من شعر والتي كان مطلعها :يا فؤادي رحم الله الهوى ---- كان صرحاً من ......





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