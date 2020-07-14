2020/07/14 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي القسم السابع والاخيرالائتلاف الحكومي والمعارض في العراقان الملفات التي تواجه حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي عديدة ومتشعبة وخطيرة، وحيث انه لدى تشكيل حكومته يفترض أن الكتل النيابية للاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب كانت قد اتخذت مواقف مختلفة من رؤى وتوجهات رئيس الحكومة وخططه في معالجة الملفات التي تواجه حكومته.



فعدد من الكتل النياب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم السابع والاخير - سربست مصطفى رشيد اميدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم السابع والاخير - سربست مصطفى رشيد اميدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).