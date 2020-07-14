ثورة تموز بين معايش و متجني - عامر الدلوي

2020/07/14 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_الدلوي المقدمة : تمر الأيام في بلادي المنكوبة بحكم الحثالات من أحزاب الإسلام السياسي و القومية الفاشية هذا الخليط العجيب الغريب الذي ألتقطته أمريكا من حاويات قمامة العالم لتسوقه على أساس أنه " معارضة وطنية " لنظام البعث الفاشي .



لم تطرق أسمائهم آذاننا و لم نعرف عنهم شيئا ً قبل غزوها لبلادنا عام 2003 , اللهم إلا المرحوم " أحمد الجلبي " الذي عبرت شهرته الآفاق أثناء غزوته المباركة لبنك " بترا " الأردني ......





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