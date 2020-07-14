2020/07/14 | 00:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر مقرب من نادي القوة الجوية، الاثنين، ان الفريق بصدد التعاقد مع اللاعب العراقي المغترب فرانس بطرس لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان "النادي اتفق مع اللاعب بشكل نهائي ولم يتبق ع الاعلان سوى الرتوش الاخيرة".واضاف ان "اللاعب من المؤمل ان ينضم يلتحق بالفريق نهاية الشهر الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية تقترب من التعاقد مع اللاعب العراقي المغترب فرانس بطرس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية تقترب من التعاقد مع اللاعب العراقي المغترب فرانس بطرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).