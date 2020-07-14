الكاظمي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط الداخلية والمنافذ الحدودية ومكافحة الارهاب

2020/07/14 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أوامر ديوانية بترقية ضباط الداخلية ومكافحة الإرهاب وهيئة المنافذ الحدودية.

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