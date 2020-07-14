الكاظمي يصدر اوامر ديوانية بترقية ضباط الداخلية ومكافحة الارهاب والمنافذ الحدودية

2020/07/14 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ.وقال الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول في تغريدة له على "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد ‏العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ⁦‬⁩، أصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".

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بغداد اليوم - ذي قار

اصدر نائب محافظ ذي قار ابا ذر العمر، الاثنين، توضيحا بشأن مذكرة القبض الصادرة بحقه.

وقال العمر في بيان، "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صورة لمذكرة قبض ضدي يعزى صدورها الى محكمة نزاهة ذي قار بداعي قيام

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الإثنين، استمرار تمديدها لتعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من تموز الجاري والذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات ال

بغداد اليوم- كردستان

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وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الهيأة العليا

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