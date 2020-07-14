البرلمان يقاضي 3 نواب بتهمة إنتحال صفة

2020/07/14 | 00:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد خاطب مجلس النواب العراقي، مجلس القضاء الاعلى لتحريك دعوى قضائية ضد 3 نواب سابقين بتهمة انتحال صفة على أنهم نواب حاليين في البرلمان.والنواب الثلاثة هم "باسمة لؤي الساعدي، نيازي معمار اوغلو، وعبد القهار مهدي السامرائي".ووجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، برفع دعوى قضائية ضد نواب سابقين انتحلوا صفة "نائب" في البرلمان بعد خروجهم منه.

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