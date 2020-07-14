2020/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدانة‭ ‬مديرين‭ ‬بريطانيين‭ ‬سابقين‭ ‬بعقود‭ ‬نفطية‭ ‬فاسدة‭ ‬بالعراق ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬العراق‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬التزامهما‭ ‬التام‭ ‬باتفاق‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬لخفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬بهدف‭ ‬إعادة‭ ‬التوازن‭ ‬لأسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬إحسان‭ ‬عبدالجبّار‭ ‬إسماعيل؛‭ ‬ووزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬ ووفق‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاهم‭ ‬عراقي‭ ‬سعودي‭ ‬لإعادة‭ ‬التوازن في‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬العالمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاهم‭ ‬عراقي‭ ‬سعودي‭ ‬لإعادة‭ ‬التوازن في‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).