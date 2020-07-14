2020/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إدانة مديرين بريطانيين سابقين بعقود نفطية فاسدة بالعراق بغداد – الزمان أعلن العراق والمملكة العربية السعودية، الاثنين، التزامهما التام باتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج بهدف إعادة التوازن لأسعار النفط في الأسواق العالمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل؛ ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان. ووفق بيان مشترك […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاهم عراقي سعودي لإعادة التوازن في أسواق النفط العالمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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