المؤتمر العام المنتظر

2020/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عملياً كان عمر الوزارة السابقة كمعدل ستة أشهر بين تعيين وزير مبكر أو التأخر في تعيين آخرين، وكذلك هذه الوزارة كما يقولون عمرها سنة وستة أشهر، يعني ما تلبث ان تقلع حتى تهبط ، وهذه الفترات الزمنية القصيرة لاتخدم أي بناء وتغيير حقيقي في الخدمات العامة والبرامج الانتاجية إذا افترضنا أنَّ حقائب الوزارات […]

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