أزمة داخل التحالفات الانتخابية على أعتاب مجلس الشورى المصري

2020/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة تفجرت‭ ‬ازمة‭ ‬عنيفة‭ ‬داخل‭ ‬التحالفات‭ ‬الانتخابية‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المصري‭ ‬حيث‭ ‬اعترضعدد‭ ‬من‭ ‬الاحزاب‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصصة‭ ‬له‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬الموحدة‭ ‬التى‭ ‬يقودها‭ ‬حزب‭ ‬مستقبل‭ ‬وطن‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬الاغلبية‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ .‬ وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اعلن‭ ‬حزب‭ ‬حماة‭ ‬وطن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬وخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ […]

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