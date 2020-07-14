ريال مدريد يفوز على غرناطة ويقف على بعد فوز واحد من التتويج بـ (الليغا)

2020/07/14 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء،( 14 تموز 2020) فوزا ثمينا على غرناطة بنتيجة 2-1، في لق...





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