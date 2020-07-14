2020/07/14 | 01:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول مساعدات طبية هنغارية إلى العراق (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 01:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول مساعدات طبية هنغارية إلى العراق (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول مساعدات طبية هنغارية إلى العراق (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).