الكاظمي يصدر امرا بترقية ضباط الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والمنافذ

2020/07/14 | 01:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ.وقال الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول في تغريدة له على "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد ‏العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ⁦‬⁩، أصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".

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