خطوة الضم آتية ...ماذا بعد - سنية الحسيني

2020/07/14 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني من الصعب التوقع بتراجع دولة الاحتلال عن قرارها بضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، فتنفيذ الضم بالنسبة لإسرائيل مسألة وقت فقط.



وتشير تصريحات قيادات الكيان الصهيوني إلى أن نية الضم لازالت قائمة.



فخطوة الضم ما هي الا تتويج بالشرعنة لإجراءات الاحتلال في الضفة الغربية من استعمار للأراضي وبناء للمستعمرات ونقل المستعمرين اليهود اليها وشق الطرق ومصادرة الأراضي على مدار اكثر من خمسين عاما نفذتها الحكو ......





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