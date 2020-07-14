ريال مدريد يقترب من التتويج بعد الفوز على غرناطة

2020/07/14 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع ريال مدريد شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على غرناطة في عقر داره (2-1)، في إطار منافسات الجولة الـ36.

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