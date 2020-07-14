وزير التعليم يناقش مع مستشار رئيس الوزراء ملف أصحاب العقود

2020/07/14 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، مع مستشار رئيس الوزراء ملف أصحاب العقود في مؤسسات التعليم العالي.

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