أبرزهم الساعدي ويار الله.. ترقيات من الكاظمي لضباط في 3 جهات أمنية

2020/07/14 | 02:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أوامر ديوانية بترقية ضباط من وزارة الداخلية وهيئة المنافذ وجهاز مكافحة الإرهاب.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، الإثنين 13 تموز/يوليو، أن "القائد العام أصدر أوامر ديوانية بترقية ضابط وزارة الداخلية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز/يوليو لسنة 2020".

وبينت، أن أوامر الترقية "شملت ضباط هيئة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية، وضابط جهاز مكافحة الإرهاب".

ومن بين أبرز المشمولين بالترقيات، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي الذي نال رتبة فريق أول ركن، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، برتبة فريق أول ركن أيضًا.

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