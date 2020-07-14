البرلمان يحرك دعاوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين سابقين

2020/07/14 | 02:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرك البرلمان دعاوى ضد 3 مسؤولين سابقين بتهم انتحال صفة

الترا عراق - فريق التحرير

خاطب مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى لتحريك دعاوى قضائية ضد 3 نواب سابقين.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، أن "المجلس خاطب رسميًا مجلس القضاء الأعلى لتحريك دعوى قضائية ضد ثلاثة نواب سابقين".

وأضاف، أن الإجراء اتخذ "بناءً على توجيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي"، موضحًا أن النواب السابقين هم كل من : باسمة لؤي الساعدي، نيازي معمار أوغلو، عبد القهار مهدي السامرائي.

وتتعلق الدعاوى المقامة من البرلمان ضد المسؤولين السابقين الثلاثة بتهم انتحال صفة أعضاء في مجلس النواب بدورته الرهنة، خلال مخاطبات رسمية إلى مؤسسات ووزارات الدولة.

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