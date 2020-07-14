الفياض يزور عائلة الشهيد المحمداوي في ذكراه السنوية

2020/07/14 | 06:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الحاج فالح الفياض عائلة الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي بمناسبة الذكرى السنوية لشهادته....

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