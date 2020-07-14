بشرى سارة للسوريين العالقين في شمال العراق

2020/07/14 | 07:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل السورية عن نيتها تسيير رحلة جوية لإجلاء المواطنين السوريين العالقين في محافظة أربيل بشمال العراق....

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