إعلان وفاة الممثلة نايا ريفيرا عقب العثور على جثتها

2020/07/14 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن، الاثنين، وفاة النجمة الأمريكية نايا ريفيرا، غرقا بعد أيام من البحث عنها عقب اختفائها في إحدى بحيرات ولاية كاليفورنيا.وأعلنت تقارير شرطة مقاطعة فنتورا العثور على جثمان النجمة الأمريكية بعد 5 أيام من فقدانها، وأعلن رسميا وفاتها عن عمر يناهز 33 عاما.وبدأت الواقعة باستئجار نايا وابنها لقارب في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا، […]

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