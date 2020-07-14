السعودية : عودة نشاط المراكز الترفيهية

2020/07/14 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_آمن التي أطلقتها الهيئة.وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية.المراكز الترفيه […]

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